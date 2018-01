Bandeirante vira líder da Série A-2 O Bandeirante assumiu a liderança isolada do Campeonato Paulista da Série A-2, com 10 pontos, ao vencer o lanterna Araçatuba, por 2 a 0, nesta sexta-feira à noite, em Araçatuba. Os gols foram marcados por Adilson e Renatinho. Ainda pela quarta rodada, em Franca, a Francana venceu o Atlético Sorocaba, por 3 a 1, com gols de Garrinchinha, Luis Gustavo e Deivid para o time da casa, enquanto Moisés diminuiu para o Sorocaba, que só tem um ponto em quatro jogos. A Francana chegou aos seis pontos. Em Ribeirão Preto, Comercial e Nacional empataram por 1 a 1. Chuba marcou para o time da casa, com Fabinho anotando para o time da capital. Outros cinco jogos completam a rodada neste sábado. Pela Série A-3, Barretos e Osasco empataram por 1 a 1, com Tito abrindo o placar para o Osasco, enquanto Nozé empatou para o Barretos, que atuou em casa.