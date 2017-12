Bandeirante x Olímpia abre rodada da A2 Bandeirante e Olímpia abrem nesta sexta-feira, às 20h30, a terceira rodada do Campeonato Paulista da Série A2. O confronto, válido pelo grupo 1, será realizado no estádio Pedro Marin Berbel, em Birigüi. Os dois times estrearam com derrota na competição, mas conseguiram a reabilitação na rodada seguinte. O Bandeirante, do técnico Wantuil Rodrigues, venceu o Comercial por 3 a 1. E o Olímpia goleou o Rio Preto por 5 a 1. A grande atração do time de Birigüi será, novamente, a presença do atacante Palhinha, ex-São Paulo, de 36 anos. "Ele é um ponto de referência no Bandeirante e tem extrema importância", explicou Wantuil Rodrigues. No sábado, às 16 horas, São Bento e Internacional de Limeira se enfrentam no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, pelo grupo 2. A rodada será completada no domingo, com outras seis partidas: Araçatuba x Rio Preto, Francana x Botafogo, Comercial x Taquaritinga, Bragantino x São José, Flamengo x Matonense e Taubaté x Nacional.