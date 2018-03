Bandeirantes pode transmitir a Série B A terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B está confirmada para este final de semana, apesar da ameaça de alguns clubes, e sem transmissão de televisão. Sem conseguir fechar acordo com a Rede Globo, o FBA (Futebol Brasil Associados) colocou em ação seu plano alternativo de mostrar a competição em um outro canal aberto: a Rede Bandeirantes. As negociações estão avançadas e podem ser fechadas até o final desta semana. Uma reunião aconteceu na tarde desta quarta e outra, que pode ser decisiva, está prevista para esta quinta-feira, em São Paulo. A direção do FBA vai tentar reverter a situação com um plano que pode ser considerado arrojado. A idéia é comprar 33 horários na Bandeirantes, mas ficando com todo direito de imagem, incluindo a negociação de propaganda, painéis estáticos nos estádios e também nas camisas dos clubes. Esta negociação custaria em torno de R$ 2 milhões, mas vai assegurar aos clubes o que a Rede Globo não concorda: mostrar os jogos em horário nobre. Este espaço passa a ser fundamental para o acerto, numa segunda etapa, com outros co-patrocinadores fortes : a BR Distribuidora de Petróleo e a Varig, que aceitam bancar as despesas com transportes. O acordo com o canal fechado já está definido, verbalmente, em R$ 2,5 milhões. A Globosat mostraria os jogos pela Sportv e pelo sistema pago (pay-per-view). Em canal aberto, os jogos seriam mostrados de sexta-feira e sábado à noite e às 11 horas de domingo pela Bandeirantes. As despesas com hospedagens ficariam em aberto e a alternativa seria a participação direta da CBF, com algo perto de R$ 10 milhões. O presidente Ricardo Teixeira está viajando no exterior. LIBERDADE - A grande vantagem do novo projeto comercial é o distanciamento com a Rede Globo, rígida em relação aos horários dos jogos, e o fortalecimento da FBA com seus 20 integrantes. Toda esta negociação não envolve os quatro clubes que participam do Clube dos 13: Palmeiras, Botafogo-RJ, Portuguesa e Sport Recife. A transmissão de jogos destes times dependeria de uma negociação à parte, numa clara inversão de papéis. O primeiro acordo envolvendo a Rede Globo, a sua parceira TV Record e a Globosat emperrou, justamente, por causa dos grandes clubes, como Palmeiras e Botafogo, que se apressaram em discutir sua participação no "bolo" que seria arrecadado, no caso, R$ 12,5 milhões (R$ 2,5 da Globosat, R$ 5 milhões da Globo e R$ 5 milhões da Record). Alguns clubes, insatisfeitos com o impasse e com a falta de recursos para cumprir seus compromissos, ameaçaram nem entrar em campo neste final de semana. A revolta partiu de Recife, com Sport e Santa Cruz, acompanhado timidamente pelo Náutico. A situação foi contornada com a FBA assumindo as despesas, com transporte e hospedagem, para esta rodada do Sport que enfrenta o Avaí, em Santa Catarina. O principal objetivo da FBA, agora, é colocar em prática, o mais rápido possível, a nova estratégia de negociação. As emissoras já passariam a mostrar os jogos no próximo final de semana. Um prazo curtíssimo se comparado ao tempo gasto com o plano inicia l (de novembro a abril) e que não deu certo. Como o segredo também é a alma desse negócio, Peter Silva, presidente da FBA, não se pronuncia oficialmente sobre o assunto. Desta vez, até seu fiel escudeiro, o secretário Eduardo Negrão, desistiu da função de ser o porta-voz da entidade. "Só vamos falar quando estiver tudo definido".