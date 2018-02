"Bandeirinha" sonha com a Copa É unânime entre os árbitros da Federação Paulista de Futebol: Valter José do Reis, ?bandeirinha? número 1, é um fenômeno. No quadro nacional da CBF, esse conceito não é diferente: Valtinho está acima da média ? é o auxiliar favorito de 10 entre 10 árbitros. A fama não é por acaso: em abril, Valter vai completar 20 anos de carreira, sempre como bandeirinha. É o favorito absoluto até das grandes estrelas da arbitragem, como Paulo César de Oliveira e Carlos Eugênio Simon. Leia mais no Jornal da Tarde