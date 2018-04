Bandeirinha  terá uniforme rosa no dia internacional da mulher

A rodada do Campeonato Pernambucano terá um destaque inusitado neste domingo. Para comemorar o Dia Internacional da Mulher, o quarteto de arbitragem formado por Ana Karina, Fernanda Colombo, Karla Santana e Déborah Cecília utilizará um uniforme rosa para arbitrar a partida entre Náutico x Central.

Entre as integrantes, o nome mais lembrado é o de Fernanda Colombo. Expulsa da Federação Catarinense de Futebol (FCF) por 'falta de profissionalismo', a árbitra retornou aos gramados no Nordeste, longe da família, e recuperou seu espaço no esporte. A bandeirinha sofreu preconceito durante o período em que apitou no estado de Santa Catarina e também em jogos pelo Brasil.

Colombo ganhou destaque (negativo) na mídia quando protagonizou um erro de arbitragem no clássico entre Atlético-MG e Cruzeiro e ouviu comentários preconceituosos do atual diretor de futebol do Palmeiras, Alexandre Mattos, na época no Cruzeiro. "Se ela é bonitinha, que vá posar para a Playboy", disparou o dirigente, irritado. Mattos se desculpou dias após o acontecimento.