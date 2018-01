Banfield e Caracas ficam no 1 a 1 Pelo Grupo 6 da Copa Libertadores, Banfield e Caracas ficaram no empate por 1 a 1 na noite desta quinta-feira, na Venezuela. Os gols da partida foram marcados por Daniel Noriega (para o Caracas) e Vítor Piriz Alvez (para o Banfield). Com este resultado, os dois times somam um ponto.