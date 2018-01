Banfield e River empatam por 1 a 1 Num jogo prejudicado pelo campo encharcado, com muitas faltas e lances desleais (uma apalpada provocativa de Barrijo em Ameli), Banfield e River Plate empataram por 1 a 1, no Estádio Florencio Sola, preiferia de Buenos Aires, na Argentina, nesta quinta-feira. Com este resultado, quem ganhar o jogo se classifica, enquanto que o River tem a vantagem de poder empatar por um gol. Em caso de repetição do placar, a decisão será nos pênaltis. Empate por dois ou mais gols dá Banfield. Os gols foram de Gallardo, para o River, e Bilos, para o Banfield. O classificado neste confronto enfrentará São Paulo ou Tigres (MEX).