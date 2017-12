Banfield e The Strongest classificados Mais dois times garantiram nesta quinta-feira suas classificações para a próxima fase da Copa Sul-Americana 2005: Banfield (ARG) e The Strongest (BOL). O time argentino garantiu sua vaga mesmo sendo derrotado pelo Estudiantes por 2 a 1, pois havia ganho por 2 a 0 o jogo de ida. E o time boliviano venceu o Bolívar por 2 a 1, na casa do adversário. Agora, o Banfield aguarda o vencedor do duelo Fluminense x Santos para conhecer o seu próximo adversário. Já o The Strongest pega LDU ou El Nacional, ambos do Equador.