Banfield ganha fora e também lidera O Banfield (ARG) ganhou por 1 a 0 do Alianza Lima (PER), na noite desta terça-feira, pela segunda fase da Copa Libertadores, e está perto de garantir sua classificação para a próxima fase do torneio, pois agora divide a liderança do Grupo 6 com o Tigres (MEX), ambos com oito pontos ganhos, só que os argentinos tem cinco partidas disputadas, contra quatro dos mexicanos. Caracas (VEN) e o próprio Alianza estão na terceira posição, ambos com quatro pontos. Quem marcou o gol da vitória dos argentinos foi Antonio Barijho, aos seis minutos do segundo tempo. Agora, a próxima rodada deste grupo terá os seguintes jogos, ambos no dia 3/5: Banfield x Caracas e Tigres x Alianza Lima. Caracas e Tigres se enfrentam nesta quarta-feira (13). Confira as classificações, os resultados e os próximos jogos da Copa Libertadores 2005.