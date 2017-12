Banfield garante vitória no 1.º tempo O Banfield garantiu nesta quarta-feira à noite uma boa vantagem na Copa Sul-Americana ao vencer o Estudiantes, ambos da Argentina, por 2 a 0, no jogo de ida deste confronto pela primeira fase do torneio. Os gols foram marcados no primeiro tempo: Fernando Ortiz, contra, aos 13, e Civelli, aos 23 minutos. Agora, o Banfield pode perder por até um gol de diferença no jogo de volta (dia 25/8) para garantir sua classificação para a próxima fase.