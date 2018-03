Banfield ratifica favoritismo e passa O Banfield (ARG) foi o primeiro time a garantir vaga nas quartas-de-final da Copa Libertadores. Nesta terça-feira à noite, derrotou o Independiente Medellín, na Colômbia, por 2 a 0, com gols de Daniel Barijho (cinco minutos do segundo tempo) e Gabriel Paletta (aos 25 minutos, também do segundo tempo). O adversário dos argentinos sai do confronto entre River Plate e LDU.