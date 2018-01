Banfield vence Alianza Lima por 3 a 2 Com um gol de Cevallos no final do jogo, o Banfield venceu nesta quarta-feira o Alianza Lima por 3 a 2 em sua estréia pelo Grupo 6 da Copa Libertadores da América. O time da casa abriu o placar com Jorge Cervera e ampliou com Martín Andrizzi. Os peruanos empataram com dois gols de Aldo Olcese.