Banfield vence América e embola Grupo 1 da Libertadores O Banfield venceu o América, do México, por 3 a 1, nesta quarta-feira, em Buenos Aires, e embolou o Grupo 1 da Copa Libertadores da América. Lujambio (dois) e Cvitanich marcaram os gols da equipe da casa e Cabanas descontou. Com o resultado, o time argentino chegou aos seis pontos, ao lado dos mexicanos. Banfield e América têm exatamente a mesma campanha: duas vitórias e duas derrotas em quatro jogos, com oito gols pró e oito gols contra. O líder da chave é o Libertad, do Paraguai, com sete pontos, e o lanterna é o El Nacional, do Equador, com um ponto. Essas duas equipes têm um jogo a menos - se enfrentam nesta quinta, em Assunção.