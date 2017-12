Bangu ameaça "melar" decisão carioca O departamento jurídico do Bangu entregou nesta sexta-feira ao presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Luís Zveiter, um recurso para cassar a liminar que garante a realização da primeira partida da final do Campeonato Estadual, entre Fluminense e Americano, no domingo, às 17 horas, no Maracanã. Zveiter prometeu para este sábado uma decisão sobre o caso. Nesta quinta-feira, o presidente do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, José Pereira Antero, concedeu uma liminar para a realização da partida. Na ocasião, o advogado do Fluminense, Marcus Donnici, disse que o Bangu não teria como recorrer da decisão.