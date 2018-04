Bangu antecipa fim da pré-temporada O mau tempo em São Lourenço, Minas Gerais, obrigou o técnico do Bangu, Miguel Ferreira, antecipar para esta terça-feira a volta da delegação da pré-temporada. O treinador não conseguiu realizar o jogo-treino no domingo e o que estava previsto para esta terça-feira foi cancelado. "Faremos um treino tático pela manhã e após o almoço estão todos liberados", disse. A reapresentação do elenco acontece nesta quarta-feira à tarde, em Moça Bonita, no campo banguense. "Está semana será decisiva. Vou realizar experiências com a zaga para escalar o time de estréia", disse Miguel. O Bangu estréia no Torneio Rio-São Paulo, contra o Guarani, em Campinas, no domingo.