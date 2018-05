Bangu anuncia contratação de Loco Abreu, 40 anos, para o Carioca de 2017

Tradicional clube do Rio, o Bangu voltou a fazer barulho nesta sexta-feira com um surpreendente anúncio. A diretoria fechou a contratação do experiente atacante uruguaio Loco Abreu, de 40 anos, que chegará para a disputa do Campeonato Carioca do ano que vem.

"Está confirmado, o Loco Abreu é do Bangu", declarou o presidente do clube, Jorge Varela, em entrevista à Rádio Bradesco Esportes. "O Bangu está no momento em que tentamos dar uma sacudida no futebol carioca. Apresentamos um novo projeto para o Loco Abreu e ele topou."

Washington Sebastián Abreu ganhou o apelido de "Loco" pelo seu estilo extrovertido e manias dentro e fora de campo. O Bangu será o 23.º clube da carreira de mais de 20 anos do atacante, que atuou em equipes como River Plate, Rosario Central e San Lorenzo, na Argentina, Defensor e Nacional, no Uruguai, além de Monterrey, Tigres, San Luis, América e Cruz Azul, no México.

No Brasil, Loco Abreu vestiu as camisas de Grêmio e Figueirense, mas ficou marcado mesmo por sua vitoriosa passagem pelo Botafogo. Entre 2010 e 2012 se tornou ídolo por seus gols e disposição em campo, com direito a pênalti cobrado com cavadinha na decisão da Taça Rio de 2010 contra o Flamengo, gol que garantiu o título carioca daquele ano ao time alvinegro.

Foi com uma cavadinha, também, que Loco Abreu protagonizou o lance que marcou sua carreira. Nas quartas de final da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, usou deste artifício para marcar o gol na disputa de pênaltis diante de Gana que garantiu o Uruguai nas semifinais daquele torneio - terminaria em quarto.

Aos 40 anos, Loco Abreu volta ao Brasil e fica mais perto do desejo que já revelou de encerrar a carreira no Botafogo. O jogador está em baixa e atuava no inexpressivo futebol de El Salvador, pelo Santa Tecla. No entanto, a esperança no Bangu é que ele faça a diferença em campo.

"O Loco Abreu deve chegar ao Brasil em dezembro e estamos preparando uma festa para ele", garantiu Varela. "Nosso objetivo é não ficar para trás. Todo mundo vem se arrumando e o Bangu tem que dar trabalho."