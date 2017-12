Bangu bate Bota e fica com uma vaga O Botafogo decepcionou nesta quinta-feira a sua torcida e foi derrotado pelo Bangu, por 2 a 0, no Estádio de Caio Martins, pela segunda rodada do Octogonal decisivo do Campeonato Estadual. Nem a estréia do meia Esquerdinha serviu para motivar o Alvinegro. Com a derrota, a equipe se complicou na tentativa de obter a classificação para as semifinais. Já o time banguense garantiu uma das vagas do Grupo A. Na véspera da partida, o técnico Abel Braga já havia alertado aos jogadores sobre o adversário, que vinha de uma goleada sobre o Vasco, por 4 a 2. Esquerdinha, em seu melhor lance, chutou de fora da área, o goleiro Eduardo espalmou e o atacante Dodô perdeu o gol. Aos 29 minutos do primeiro tempo, o atacante Fabiano abriu o placar, aproveitando um rebote dentro da área. O gol que garantiu a vitória só saiu no segundo tempo, aos 36 minutos, por meio do lateral-direito Wellington. Ele recebeu um lançamento do meia Bruno Lazaroni, driblou o lateral-esquerdo Leonardo Inácio, que caiu sentado no chão, e marcou o gol.