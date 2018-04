Bangu confia na pontaria do ataque O Bangu joga amanhã contra o Etti Jundiaí, pela terceira rodada do Torneio Rio-São Paulo, tentando repetir a atuação da última partida da competição, quando o time venceu a Portuguesa por 3 a 0. O técnico Miguel Ferreira está apostando na pontaria dos seus jogadores para a equipe obter mais uma vitória. A partida será disputada às 20h30, no Estádio Jaime Cintra, em Jundiaí. ?Dei ênfase, nesses últimos treinos, às finalizações, para garantirmos mais três pontos?, revelou o treinador. Ele confirmou que o time titular será o mesmo do jogo com a Lusa e que está bem preparado. Ferreira frisou ainda que o fato de a partida ser disputada à noite, com o calor mais ameno, animou o grupo. O Bangu atuou contra o Etti Jundiaí, no ano passado, na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Foram duas partidas e o time carioca perdeu em casa por 2 a 1 e fora por 3 a 0. ?Vai ser um jogo duro, na casa do adversário e contra uma equipe perigosa. O Etti já tirou dois pontos do São Paulo na primeira rodada do torneio?, alertou o treinador. O atacante João Rodrigo, artilheiro da equipe na competição, com dois gols, marcou um gol no time paulista em 2001 e pretende repetir o feito. ?Vou fazer mais um amanhã e tentar entrar na briga pela artilharia?, prometeu.