Bangu e Americano empatam por 1 a 1 O Americano somou seu primeiro ponto no Torneio Rio-São Paulo, ao empatar com o Bangu por 1 a 1, neste domingo à tarde, em Moça Bonita. Apesar de lamentar o resultado em casa, o Bangu chegou aos 4 pontos na competição. O Bangu saiu na frente com o gol do meio-campista Zada, aos 28 minutos do primeiro tempo. Por coincidência, o empate do Americano saiu aos 28 minutos da etapa final, com Flavinho cobrando pênalti. O empate foi o resultado mais justo para os dois times, que sofreram muito com o forte calor. Quem comemorou o resultado foi o técnico Luiz Antônio Zaluar, do Americano, que promete tirar o time das últimas posições do Rio-São Paulo. "Nós vínhamos jogando bem, apesar das três rodadas iniciais", avaliou o treinador, feliz com o primeiro ponto conquistado.