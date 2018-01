Bangu e Bota empatam pelo Carioca Bangu e Botafogo empataram, por 1 a 1, na seqüência da segunda rodada do Campeonato Carioca, nesta segunda-feira à tarde, em Moça Bonita. O Alvinegro abriu o placar aos 10 minutos do primeiro tempo, com o zagueiro Xavier. O Bangu empatou em uma cobrança de pênalti do atacante Dênis, aos 14 minutos do segundo tempo. A segunda rodada do Carioca começou na sexta-feira com a vitória do Americano sobre o Friburguense por 2 a 1. No sábado, o América surpreendeu o Flamengo e o goleou por 4 a 0; o Vasco superou o Bangu, por 2 a 1 e o Volta Redonda derrotou o Entrerriense também por 2 a 1.