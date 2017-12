Bangu enfrenta Tupi em Juiz de Fora Os times pequenos do futebol carioca estréiam amanhã na Copa do Brasil procurando melhores resultados em relação às últimas partida do Campeonato Carioca. Com exceção do Americano, que ainda tem chances de classificação às semifinais da competição estadual, o Bangu já está eliminado e o América precisa de um milagre para conquistar a vaga. O Bangu vai enfrentar o Tupi-MG, às 20h30, no Estádio Mário Helênio, em Juiz de Fora. A intenção do time é vencer por dois gols de diferença, eliminando, assim, a necessidade da segunda partida. A novidade na equipe será o zagueiro Rafael, que atuará no lugar de Diego, vetado por causa de uma contusão no tornozelo direito. No América, o técnico Renê Weber ganhou três reforços para o jogo com o Londrina, às 20h30, em Édson Passos. O goleiro Carlos Germano e os laterais Neto e Guto foram liberados pelo médico Marco Aurélio Oliveira e poderão jogar. Em contrapartida, o treinador não poderá contar com o zagueiro Alan, o meia Felipe Campos e o atacante Fabiano, todos machucados. E o Americano, que enfrenta o Sergipe, às 20h30, no Estádio Batistão, quer manter a boa fase do Carioca e conquistar a vaga logo nesta partida. O time será praticamente o mesmo que empatou com o Olaria. A única mudança é a volta do zagueiro Ciro, que estava suspenso.