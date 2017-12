Bangu faz 4 no Vasco em S. Januário Sem os atacantes Romário e Euller, além do goleiro Hélton, o Vasco sofreu uma goleada histórica, ao ser derrotado pelo Bangu, por 4 a 1, neste domingo à tarde, em São Januário, na abertura do Octogonal decisivo do Campeonato Estadual. Desde o início do primeiro tempo, o Bangu dominou a equipe vascaína, que não consegiu superar a forte marcação adversária. O primeiro gol do Bangu aconteceu aos 17 minutos da primeira etapa, com o meia Fabiano, que aproveitou uma falha da defesa vascaína, depois de um cruzamento do lateral esquerdo Marquinhos. Fabiano ajudou o Bangu a marcar novamente, quando sofreu um pênalti do goleiro Márcio. O atacante Zada cobrou e fez aos 36 minutos. O Vasco esboçou uma reação aos 41 minutos, com o gol do atacante Souza. No segundo tempo, a equipe vascaína continuou errando muito e aos 17 minutos o volante Haroldo foi expulso pelo juiz Samir Yarak, por causa de uma jogada violenta. O episódio prejudicou ainda mais o Vasco, que sofreu dois gols seguidos. O meia Renatinho, aos 19 minutos, e Zada, aos 20 minutos, marcaram. Com o resultado, o Bangu lidera o Grupo A do Octogonal, com três pontos, seguido por Botafogo e Americano (1 ponto) além de Vasco. Classificam-se os dois melhores para a próxima fase.