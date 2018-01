Bangu joga no ataque contra Palmeiras Com uma formação ofensiva, o Bangu enfrenta o Palmeiras neste sábado, às 16 horas, em Moça Bonita, pelo Torneio Rio-São Paulo. O técnico Miguel Ferreira vai escalar o atacante Fabiano no meio-de-campo e na frente, Léo substitui João Rodrigo, que sentiu dores no joelho direito. "Os dois vão trocar de posição a todo o momento", explicou o treinador. Fabiano está motivado com a sua estréia no Rio-São Paulo e promete "brilhar" na competição. O jogador estava se recuperando de uma contusão e já vinha atuando no Campeonato Carioca. "Eu estou pronto para jogar. Essas partidas do Estadual me mostraram que estou recuperado", afirmou o atleta. Miguel Ferreira treinou muitas jogadas aéreas para a partida deste sábado. "Esse é o ponto forte do Palmeiras. O Itamar e o Christian me preocupam muito, porque eles jogam trombando para fazer o gol", alertou o treinador. Ele também pediu aos jogadores para que evitem fazer faltas perto da área, porque a equipe paulista tem bons cobradores, como o paraguaio Arce.