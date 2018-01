Bangu promete atacar o Corinthians O Bangu tenta neste sábado a segunda vitória no Torneio Rio-São Paulo, enfrentando o Corinthians, às 16 horas, no Estádio do Canindé. O técnico Miguel Ferreira promete um time ofensivo e quer uma atenção especial com o ?habilidoso? meia Ricardinho. ?Ele é um jogador que se movimenta muito durante o jogo e não permite uma marcação individual?, afirmou Ferreira. ?Se eu colocar um jogador para marcá-lo fixamente, poderei abrir um buraco em algum setor do campo.? O treinador destacou também que mesmo o time paulista sendo muito perigoso, o Bangu irá tentar a vitória. Para isso, ele conta com a movimentação de seus jogadores de meio-campo. ?O Zada e o Renatinho vão lançar a bola o tempo todo para o Luiz Carlos, que vai estar fixo no ataque?, afirmou o treinador. ?Quero o atacante Wellington com mais mobilidade para retornar o meio e ajudar na marcação, já que ele tem esta boa característica.?