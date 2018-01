Bangu promete homenagear Zizinho O Bangu enfrenta neste sábado o São Caetano, pelo Torneio Rio-São Paulo, às 17 horas, no estádio Anacleto Campanela, prometendo homenagear o ex-jogador Zizinho, que faleceu na madrugada de sexta-feira. A diretoria do clube pedirá um minuto de silêncio em homenagem póstuma ao ex-atacante da equipe carioca. O técnico do Bangu, Miguel Ferreira, não contará com o meia Renatinho, que cumpre suspensão e será substituído pelo atacante Fabiano. O treinador está otimista e afirmou que, com a escalação do jogador, o time atua com praticamente três atacantes. "Ele vai ter que ser improvisado no meio-campo", explicou Ferreira. O técnico considera a partida muito difícil, porque o São Caetano, vice-campeão brasileiro, é, segundo ele, um time perigoso que joga junto há dois anos. "Mas vamos aproveitar o cansaço deles. Eles jogaram quarta-feira no Chile", revelou o treinador, se referindo à partida do time paulista contra o Cobreloa, pela Taça Libertadores.