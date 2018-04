Bangu quer recuperar o prestígio O técnico do Bangu, Miguel Ferreira, disse nesta sexta-feira que acredita que o Torneio Rio-São Paulo seja a "grande oportunidade" de o clube recuperar seu prestígio no futebol nacional. O treinador está confiante e feliz com a equipe, que realizou uma "excelente" pré-temporada. Um dos trunfos do Bangu, segundo Miguel, será o elenco jovem, com média de 23 anos. O treinador não acredita que a inexperiência vá atrapalhar o desempenho do time.