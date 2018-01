Bangu vence Flamengo de virada Mesmo atuando com todos os titulares, o Flamengo perdeu, de virada, para o Bangu, por 2 a 1, nesta quarta-feira, em Moça Bonita, pelo returno do Campeonato Estadual e colecionou sua 21ª derrota nesta temporada, em 37 jogos. O Rubro-Negro fez um bom primeiro tempo, mas não conseguiu repetir o desempenho na segunda etapa da partida. O Flamengo começou o confronto pressionando o adversário e desperdiçando várias oportunidades de gol. O meia Juninho Paulista era o responsável pela organização das jogadas, sem aproveitamento dos atacantes Andrezinho e Leandro Machado. Ainda assim inaugurou o marcador aos 33 minutos, com Leandro Machado. Após tabela com Juninho Paulista, ele chutou forte sem chances para a defesa do goleiro Eduardo. Em busca da vitória para prosseguir na briga por uma das quatro vagas à próxima fase, o Bangu voltou mais organizado para o segundo tempo. O lateral-direito Marquinhos, aos 12 minutos, fez um cruzamento e o meia Zada mostrou oportunismo e empatou a partida. O gol desestabilizou o Flamengo que permitiu a virada do Bangu. Aos 18 minutos, o meia Jefferson recebeu a bola do lateral-esquerdo Marquinhos e encobriu o goleiro Júlio César, decretando mais uma derrota rubro-negra.