Bangu volta ao Rio-SP após de 36 anos Após 36 anos, o Bangu volta a disputar o Torneio Rio-São Paulo, neste domingo, contra o Guarani, às 16h, em Campinas. O objetivo do clube é o de ficar entre os seis primeiros colocados, garantindo assim uma vaga na Copa dos Campeões. O técnico Miguel Ferreira acredita que essa será a grande chance de o clube retomar sua tradição no futebol brasileiro. Ferreira aposta no entrosamento do Bangu, que conta com um time jovem, onde a média de idade é de 23 anos. Para este confronto, o técnico ainda tem algumas dúvidas na escalação da equipe. "No meio-de-campo, estou pensando em substituir o Léo pelo Renatinho, que treinou muito bem esta semana", explicou Miguel Ferreira. "Já na lateral-direita, devo trocar o Rogério por Rodrigo, que está totalmente recuperando de uma contusão." Para o técnico do Bangu, o mistério também serve para dificultar o adversário. Miguel Ferreira disse que a escalação da equipe somente será divulgada momentos antes de a partida começar. "Queremos surpreender o Guarani e conquistar três pontos. Eles estão jogando em casa e a pressão será maior", disse o treinador. Sem recursos financeiros, o Bangu recorreu a jogadores das divisões de base e contratações de jogadores de equipes consideradas pequenas. O time entra na competição sem um grande astro e, por isso, todos apostam na coletividade como um dos principais pontos do elenco.