Baptista vê Palmeiras longe do ideal e prevê mudanças no time

A estreia do Palmeiras na temporada, o empate deste sábado em 2 a 2 com a Chapecoense, na Arena Condá, ficou abaixo do potencial do time. Para o treinador Eduardo Baptista, o rendimento ainda deve melhorar nas próximas semanas, com os ajustes nos treinos para corrigir falhas de posicionamento e, inclusive, com possíveis mudanças na formação titular utilizada no amistoso em Santa Catarina.

O técnico explicou que, por ter sido o primeiro teste, com menos de duas semanas de pré-temporada, foi compreensível a equipe apresentar erros. "Ainda está muito longe do que a gente vê. a gente precisa manter essa compactação um pouco mais alta. No primeiro tempo nós ficamos compactos, mas viemos muito para trás. Já no segundo tempo já conseguimos ficar mais compactados no campo do adversário", disse em entrevista coletiva.

O Palmeiras estreia no Campeonato Paulista somente no dia 5 de fevereiro, contra o Botafogo, no Allianz Parque. No mesmo estádio o time faz o último amistoso antes da primeira partida oficial, ao enfrentar no próximo domingo a Ponte Preta. A expectativa é para neste teste final o elenco completo possa estar à disposição. Jogadores como Michel Bastos e Moisés, por exemplo, foram poupados da viagem à Chapecó para continuarem os trabalhos em São Paulo para melhorar o condicionamento físico.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A possível presença deles, mais do recém-contratado meia venezuelano Alejandro Guerra, que aguarda a documentação, vão alterar o time titular. "É um início de trabalho. Por isso, estamos observando todo mundo. O Alecsandro não é o definitivo, por exemplo. O Jean também não é o definitivo. Não tem jogador definitivo. É um grupo muito forte e temos tempo para tomar essas decisões", afirmou.

Baptista reconheceu que a carga emocional do amistoso em Chapecó, que recebeu a primeira partida depois do acidente aéreo com o time, em novembro, atrapalhou a concentração. "Foi um jogo que com início complicado, muito emotivo, fora do que estamos acostumados. Teve um pouco de desconcentração no início", disse o treinador. O Palmeiras retoma os trabalhos na manhã desta segunda-feira, na Academia de Futebol.