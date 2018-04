Baraja desfalcará Valência em até cinco semanas

O jogador se submeteu a uma ressonância magnética, onde se verificou uma ruptura de aproximadamente um centímetro no músculo. A contusão foi sentida no amistoso contra o Sevilla, semana passada, em derrota do Valência por 2 a 0.

Ainda segundo o comunicado da equipe, "em dez dias se fará uma nova ressonância para poder determinar o período exato de afastamento". Como a lesão foi procedida de uma hemorragia, não foi possível avaliar Baraja anteriormente.

O jogador de 34 anos perderá, assim, o início do Campeonato Espanhol, que se inicia no final de agosto.