Barão e Sílvio Criciúma desfalcam Sport O Sport não poderá contar com o lateral-direito Barão e o zagueiro Sílvio Criciúma no jogo de sábado, diante do Palmeiras, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Expulsos na partida de 8 de novembro, contra o Botafogo, os dois foram julgados e condenados nesta quarta-feira pela 3ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Barão foi suspenso por três jogos. Já cumpriu um e agora, a duas rodadas do fim do Brasileiro, não poderá mais atuar. Sílvio Criciúma foi punido com duas partidas de suspensão - também já cumpriu uma - e terá condições de participar somente da última partida do Sport na Série B, dia 30, com o Marília.