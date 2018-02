Baraúnas derrota Vitória por 1 a 0 O desconhecido Baraúnas, com um centroavante de 40 anos e nitidamente fora de forma, (o veterano Cícero Ramalho) bateu o Vitória por 1 a 0 no jogo de ida da segunda fase da Copa do Brasil nesta quarta-feira à noite em Mossoró (RN). O gol da vitória do time potiguar teve a participação do goleiro Felipe que tomou um "frangaço". A equipe baiana precisa vencer pelo mesmo placar o segundo jogo, em Salvador para prosseguir no torneio. A partida foi equilibrada no início, com chances de gol e erros iguais. Leandro Domingues, perdeu gol na pequena área a um minuto, enquanto Álvaro aos 14 se atrapalhou quando iria marcar. Após os 30 minutos, incentivado pela torcida o Baraúnas dominou o jogo e pressionou muito o Vitória. A pressão continuou no segundo tempo, mas o Vitória resistia bem até que aos 24 o meia Álvaro recebeu livre na entrada da área e arriscou. A bola bateu no joelho direito do goleiro Felipe, que falhou, para o delírio da torcida. Com 1 a 0 no placar os jogadores do Baraúnas ficaram mais tranqüilos e levaram a partida até o final.