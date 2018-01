Baraúnas elimina Vasco em São Januário O Vasco deu um vexame histórico nesta quarta-feira à noite, ao ser eliminado nas oitavas-de-final da Copa do Brasil, em pleno estádio de São Januário, após derrota para o Baraúnas por 3 a 0. Agora, o time do Rio Grande do Norte aguarda o vencedor da disputa entre Cruzeiro e Santa Cruz para saber qual será o seu próximo adversário no torneio. E na equipe carioca, o técnico Joel Santana deixou o cargo. A vantagem de se classificar com um empate por até um gol - por ter empatado o confronto de ida por 2 a 2 - deu a impressão de que os jogadores vascaínos entraram em campo desestimulados e apáticos. Com uma equipe de baixa qualidade técnica, o Vasco pareceu estar em campo somente nos primeiros dez minutos do jogo. Diante de tanta facilidade, o Baraúnas se aproveitou do excesso de erros cometidos pelos jogadores do Vasco para avançar na competição. E, em seu primeiro contra-ataque, abriu o placar com o atacante Cícero Ramalho, que aproveitou uma indecisão entre a zaga vascaína aos 26 minutos. No intervalo da partida, Romário, a grande estrela do time do Vasco, pareceu prever o iminente vexame em São Januário: "Se continuarmos assim e não mostrarmos mais raça e vontade vamos ser eliminados. Precisamos ter mais atitude", pediu o atacante de 39 anos. Na volta para a segunda etapa, os jogadores do Vasco mostraram que de nada adiantou o alerta de Romário. Logo aos 13 minutos, o goleiro Fabiano Borges falhou em um chute de Álvaro, de fora da área, e o Baraúnas marcou o segundo gol. Nem mesmo o aumento da vantagem parcial do adversário estimulou os jogadores do Vasco. Em um novo contra-ataque, aos 22 minutos, o Baraúnas fez o terceiro gol com Henrique, que haiva substituído Cícero Ramalho, contundido. A derrota e a eliminação em casa provocaram protestos dos cerca de dois mil torcedores presentes no estádio de São Januário. Os principais alvos das vaias eram o presidente do clube, Eurico Miranda, e o técnico Joel Santana, que acabou deixando o cargo após a partida. "O que aconteceu foi uma vergonha. Espero que tenha servido de lição para todos", afirmou Romário, que ao menos deu uma boa notícia para a torcida vascaína. Ele prorrogou seu contrato e vai disputar o Campeonato Brasileiro pelo clube.