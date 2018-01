Baraúnas tira Vitória da Copa do Brasil O Baraúnas eliminou o Vitória na Copa do Brasil, ao ganhar nesta quarta-feira por 2 a 1, no estádio Barradão, em Salvador. O time da cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, já tinha vencido por 1 a 0 na partida de ida e, assim, garantiu sua vaga nas oitavas-de-final do torneio - vai enfrentar agora o Vasco. Jogando em casa, o Vitória saiu na frente, com o gol do zagueiro Marcelo Heleno aos 20 minutos. Mas o empate do Baraúnas veio ainda no primeiro tempo, com Toni, aos 37. No segundo tempo, o Vitória foi com tudo para o ataque - tanto que, o técnico Renê Simões trocou o volante Vinicius pelo atacante Marcelo Ramos. Mas não conseguiu fazer seu gol. Pior: levou mais um. Aos 47 minutos, o meia Álvaro deu a vitória ao Baraúnas.