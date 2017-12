Barbarense: 303 minutos sem tomar gol Na classificação do Campeonato Paulista, o União Barbarense ocupa apenas a terceira posição do Grupo 1, com seis pontos. Mas o que chama a atenção no time até agora é a sua defesa. A equipe só sofreu gol na partida contra o Rio Branco, ainda pela primeira rodada do Campeonato - Thiago Ribeiro marcou para o Rio Branco aos 12 minutos do segundo tempo, mas o União Barbarense venceu o jogo por 2 a 1. Com isso, o goleiro Wilson Junior já soma 303 minutos sem tomar gols. "Poucas vezes vi uma defesa com tanta segurança e qualidade. Nossos zagueiros sabem a hora certa de sair jogando e a hora de dar chutão, por isso conseguimos essa marca", garante o técnico Sérgio Farias. Da mesma forma que o time se orgulha da eficiência do setor defensivo, se preocupa com o baixíssimo desempenho do ataque. O União Barbaranense possui o pior ataque do Campeonato Paulista, com apenas dois gols marcados em quatro partidas. Mesmo assim, o treinador se diz confiante. "Os gols vão sair. É apenas uma questão de tempo", completou. No próximo sábado, o União Barbarense enfrenta o Juventus, na Rua Javari.