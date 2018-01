Barbarense ainda procura reforços O União Barbarense foi o único clube que ainda não contratou nenhum reforço para o Campeonato Paulista. Mas o técnico Roberto Cavalo tratou de tranqüilizar a torcida e disse que novas caras devem chegar até segunda-feira, para a competição que começa na quarta. "A falta de reforços preocupa. Mas faremos uma reunião com a diretoria e acredito que vão chegar alguns reforços para o Paulistão", disse Roberto Cavalo. Segundo o treinador, o time tem várias posições carentes. "Precisamos de jogadores para a lateral, ataque e defesa. Para estréia vamos com o time que temos, já que a inscrição para primeira rodada acaba nesta sexta", revelou. As únicas novidades no elenco são os atletas que pertencem ao clube e voltaram de empréstimo. Esse é o caso de Melinho, Willian e Nenê.