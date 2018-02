Barbarense ainda procura treinador O União Barbarense não conseguiu contratar o técnico dos seus sonhos para substituir Sérgio Farias, que deixou o time para trabalhar no futebol coreano. Paulo Comelli acertou nesta terça-feira com o Figueirense. Comelli, em princípio, dirigirá o time no Campeonato Catarinense e no Campeonato Brasileiro da Série A. O presidente da UB Corporation, que administra o futebol do clube, Francisco Silveira Melo, disse que até quarta-feira vai definir quem será o treinador no Campeonato Paulista. "Estamos conversando com bastante gente. O Comelli era um deles, vamos decidir com calma, mas até quarta-feira poderemos ter novidades", previu o dirigente.