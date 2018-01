Barbarense aposta em Gílson Batata Para conseguir se classificar entre os quatro melhores do Estado e chegar ao maior feito de sua história, o União Agrícola Barbarense aposta na experiência do atacante Gílson Batata, de 35 anos, para derrubar o poderoso Corinthians. O técnico Ivo Secchi, que substituiu Paulo Comelli, que aceitou oferta do Marília, e ainda não comandou nenhum jogo pelo time, acredita no poder de liderança do atacante perante ao atletas. Os dois pênaltis desperdiçados por Batata, um contra o Palmeiras e outro no clássico regional diante do Rio Branco, já foram esquecidos pelo veterano, que só marcou um gol até agora. "Estamos com o elenco unido. O Corinthians é forte e tem uma torcida muito grande, mas vamos lutar com honra", prometeu o atacante. A folga que o time teve na última rodada, serviu para o técnico intensificar os treinamentos, agora em dois períodos. O time já está concentrado, desde os treinamentos de segunda-feira, e viaja para São Paulo nesta terça-feira, após o almoço. A formação do time, tanto tática quanto técnica, será a mesma usada por Comelli na primeira fase. O lateral-direito Márcio Goiano, com dores musculares, é dúvida. Ele esteve em Campinas para fazer uma ressonância magnética e aguarda o resultado para saber se terá condições de jogo. Caso seja vetado, Alessandro ou Alex Lopes são as opções do treinador, que não pretende armar uma formação muito ofensiva. "Não podemos partir para cima deles, se não daremos espaços para eles definirem o jogo logo no minutos iniciais", disse. A preocupação do treinador é com a vantagem do empate que o Corinthians tem, por possuir melhor campanha. "Se marcarmos com precisão, podemos surpreender", disse Secchi.