Barbarense atrás de ex-técnico da Lusa A diretoria do União Barbarense espera até quarta-feira definir o seu novo técnico para o Campeonato Paulista. E o nome de Paulo Comelli, que dirigiu a Portuguesa no começo do Campeonato Brasileiro da Série B, é o mais cotado para substituir Sérgio Farias, que se transferiu para o futebol coreano. Comelli já foi procurado pelo clube e até já se reuniu, nesta segunda-feira, com a diretoria do Leão da Treze. "Fiquei de dar minha resposta nos próximos dias. Tenho outras propostas e vou ver o que é melhor", explicou o treinador. Paulo Comelli já dirigiu o Barbarense duas vezes, a última no Campeonato Paulista de 2003, tendo realizado bom trabalho, inclusive levando o time à classificação para a segunda fase. Depois trocou o clube pelo Marília. Campeão da Série C pelo Barbarense, Sérgio Farias acertou sua transferência para o Pohang Steels, da Coréia do Sul, com quem já conversava há algumas semanas. Ele comandou o time durante um ano e cinco meses, participando dos campeonatos paulista de 2004 e brasileiro de 2003 e 2004. "Deixo o clube com a cabeça erguida e certo de que cumpri meu papel", justificou.