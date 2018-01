Barbarense bate Ponte e se classifica O União Barbarense garantiu sua vaga na segunda fase do Campeonato Paulista da Série A1 ao vencer a Ponte Preta, por 2 a 0, neste domingo à tarde, no estádio "Antonio Lins Ribeiro Guimarães". A vitória deixou o Barbarense com 13 pontos e na liderança do Grupo 1, enquanto a Ponte, com apenas três pontos, está eliminada mesmo tendo dois jogos para disputar. O forte calor parece ter influído o rendimento dos times dentro de campo. O primeiro tempo foi disputado num ritmo muito lento, provocando sonolência nos torcedores. Como havia excesso de preocupação com a marcação, o jogo ficou concentrado no setor de meio-campo e os goleiros poucos foram exigidos. As duas melhores chances foram do time da casa. Numa delas, aos 39 minutos, Luciano Santos subiu sozinho, de cabeça, mas tocou para fora. Aos 43 minutos, Bilu entrou sozinho na grande área e o goleiro Alexandre Negri conseguiu desviar, evitando gol certo. O ataque da Ponte foi inoperante, a ponto do goleiro Cristiano não realizar nenhuma defesa. No segundo tempo, o técnico Paulo Comelli posicionou os atacantes do Barbarense mais à frente na tentativa de dificultar a saída de bola da Ponte. Abel Braga tentou ganhar força no meio-campo colocando Humberto no lugar de Adrianinho. O panorama do jogo não mudou e a torcida até vaiou a substituição de Gilson Batata por André Turato, aos 23 minutos. Mas ela festejou três minutos depois quando Marquinhos fez jogada individual, driblou o zagueiro Rodrigo e chutou à meia altura. O goleiro Alexandre Negri tentou defender, mas o chute forte acabou em gol. A situação da Ponte piorou aos 30 minutos, quando Elivélton foi expulso após chutar por trás o meia Bilu que ia em direção ao gol. Em seguida, a torcida ponte-pretana, revoltada, passou a atirar objetos dentro do campo e virou as suas faixas de ponta-cabeça. O Barbarense ampliou aos 39 minutos, quando Luciano Santos enfiou a cabeça após o passe, sem querer, de Paulinho. O time da casa apenas esperou o final do jogo para comemorar. Ficha Técnica União Barbarense - Cristiano; Márcio Goiano, Émerson, Romildo e Émerson Ávilla; Luciano Santos, Marquinhos (Marcos Alexandre), Rodriguinho e Bilu; Romualdo (Paulinho) e Gilson Batata(André Turato). Técnico - Paulo Comelli. Ponte Preta - Alexandre Negri; Luciano Baiano, Marinho, Rodrigo e Elivélton; Roberto(Luiz Carlos), Fabinho, Adrianinho (Humberto) e Piá; Jean (Sérgio Alves) e Fabrício Carvalho. Técnico - Abel Braga. Gols - Marquinhos aos 26 e Luciano Santos aos 39 minutos do 2o tempo. Árbitro - Cleber Wellington Abade. Cartão amarelo - Luciano Baiano, Marinho, Fabinho, Romildo e Emerson. Cartão vermelho - Elivélton. Local - Estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães(Santa Bárbara d´Oeste)