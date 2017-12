Barbarense contra "clima de já ganhou" Depois da apertada vitória por 3 a 2 sobre o Limoeiro, pela segunda rodada do quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro, o União Barbarense ficou em excelente condição para conseguir uma das duas vagas de acesso à Série B em 2005. Por este motivo, o sempre sério técnico Sérgio Farias se preocupa em evitar "climas" entre o elenco. O primeiro clima a ser evitado é o de euforia. Apesar de ter conquistado duas vitórias consecutivas, estar com seis pontos na tabela e dividir a liderança com o Gama, do Distrito Federal, o treinador acredita que o momento é de concentração total. O segundo "clima" a ser evitado, segundo o próprio treinador, é o de final ou de decisão no próximo jogo, em Santa Bárbara, justamente diante do Gama, que também venceu seus dois primeiros confrontos nesta quadrangular final. "Temos que ter a consciência que a competição não é mata-mata e sim de pontos corridos. Se trabalharmos este próximo jogo como uma final vamos estar dando uma carga de responsabilidade aos jogadores que não é real, e isso acaba enervando", explicou. A terceira rodada do quadrangular será realizado domingo à tarde, a partir das 17 horas. O Barbarense recebe o Gama, ambos com seis pontos, enquanto o Americano recebe o Limoeiro, ambos sem somar pontos, em Campos. Ao término de seis rodadas, os dois primeiros colocados campeão e vice, vão ascender à Série B.