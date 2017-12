Barbarense contrata atacante argentino O União Barbarense está apostando na raça argentina para conseguir surpreender no Campeonato Paulista. Com esse pensamento, a diretoria acertou a contratação do atacante argentino Fernando Martin Benítez e promete, nos próximos dias, anunciar mais um volante estrangeiro. O mais novo reforço, que já iniciou os trabalhos com o elenco, estava atuando no Tacuary, do Paraguai. "A contratação do Benítez foi importante para o esquema do União. Nós ainda estamos esperando por um acerto com outro jogador argentino", avisou o técnico Sérgio Farias. O clube não quis revelar o nome do próximo reforço, mas esse deverá ser o último a compor o plantel. Recentemente há outros casos no interior de contratações de jogadores do país rival. A Ponte Preta, ano passado, se deu bem com o centroavante Dario Gigena, que marcou três gols no dérbi e se transformou em herói na cidade. Depois da "lavada" do rival, o Guarani trouxe dois argentinos no início deste ano - os meiocampistas Loscrin e Liberman - que foram contratados através de fitas de vídeo. Outra novidade no União é o retorno do goleiro Azul. Ele havia deixado o clube no início da competição para resolver problemas particulares e, agora, estará à disposição junto com o titular Wilson Júnior e o reserva Chico. Com seis pontos, o União Barbarense ocupa a quarta posição do Grupo 1.