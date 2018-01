Barbarense contrata mais um reforço O União Barbarense continua investindo em contratações na tentativa de reforçar o time para o Campeonato Paulista. A equipe anunciou o acordo com o atacante César Mendes, de 26 anos. O jogador já atuou no Santo André, Etti Jundiaí, São José e seu passe pertence ao Palmeiras. César Mendes só se apresenta amanhã ao presidente Roberto Mantovani Filho e ao técnico Luís Carlos Martins. Por causa disso, não poderá fazer sua estréia neste final de semana. Para o jogo contra o Guarani, em Campinas, pela quinta rodada da competição, o treinador terá outros dois reforços: o veterano meia Alberto e o lateral-esquerdo Adriano Ramos. Os dois treinaram na expectativa de terem liberadas suas inscrições. Caso não possam atuar, o treinador será obrigado a improvisar o lateral direito Luciano na esquerda e manter Bira no meio-campo. A confirmação do time que enfrenta o Guarani só sai momentos antes da partida, marcada para domingo às 16 horas, no Brinco de Ouro. Atualmente, o União Barbarense é o décimo primeiro colocado na classificação geral da Série A-1 com apenas cinco pontos conquistados em quatro jogos.