Barbarense contrata Roberto Cavalo O União Barbarense anunciou nesta terça-feira o substituto de Sérgio Farias no comando do time para o Campeonato Paulista e também para o restante da temporada. O nome escolhido é o de Roberto Cavalo, que fez boa campanha dirigindo o Avaí na Série B do Brasileiro, quase levando o clube ao acesso. "Estou muito contente com o desfecho da negociação. Finalmente conseguimos contratar um técnico", desabafou o presidente da UB Corporation, que administra o futebol do União Barbarense, Francisco Silveira Melo. A apresentação do novo treinador acontecerá no dia 4 de janeiro, em Santa Bárbara. Cavalo já passou pelo futebol paulista em 2003 comandando o União São João. Ele tem bastante experiência no futebol catarinense, tendo dirigido o Tubarão, Chapecoense, além do Avaí. Também dirigiu o Gama-DF. Este ano, foi homenageado pela FBA como o melhor técnico da Série B de 2004. O Barbarense tinha perdido o técnico Sérgio Farias, campeão no Brasileiro da Série C, que acertou contrato com um clube da Coréia do Sul. Depois tentou Paulo Comelli, ex-Portuguesa, que acabou indo para o Figueirense-SC. Sua outra tentativa foi Zé Teodoro, ex-Náutico, que definiu seu contrato com a Portuguesa de Desportos.