Barbarense, de virada, vence São Paulo O São Paulo foi derrotado de virada por 3 a 2 pela União Barbarense, neste sábado, em Santa Bárbara D?Oeste e ficou mais distante da classificação para as semifinais do Campeonato Paulista. Foi a terceira derrota consecutiva do Tricolor na competição. O jogo contou com a presença do técnico Emerson Leão, da seleção brasileira, nas tribunas, mas nem isso foi suficiente para animar os jogadores são-paulinos que, principalmente no segundo tempo, estavam perdidos e sem disposição. A partir dos 40 minutos, dois torcedores são-paulinos invadiram o campo para protestar contra o time. O São Paulo iniciou a partida de maneira arrasadora, mas o time da casa conseguiu a virada nos últimos cinco minutos do primeiro tempo. Logo aos 45 segundos, Fabiano Souza recebeu em velocidade cruzou e Carlos Miguel completou de cabeça: 1 a 0 para o São Paulo. Aos 3, foi a vez de França, tocar para o fundo das redes e tornar-se um dos artilheiros da competição, com 10 gols. Parecia que a vitória do São Paulo estava garantida. Mas aos 40, a tranqüilidade se transformou em acomodação e as falhas na defesa do São Paulo voltaram a aparecer. Aos 41, Marquinhos centrou da direita e, após rebatida do goleiro, o zagueiro Emerson diminuiu o placar. Dois minutos depois, o veterano Alberto driblou Jean com facilidade e chutou cruzado, empatando a partida. Aos 46, novamente o zagueiro Emerson, que falhou muito no início, recebeu cruzamento de Henrique e fez o terceiro, de cabeça. No segundo tempo, o São Paulo voltou desestruturado. Quase tomou três gols nos primeiros sete minutos, em jogadas de velocidade. Kaká entrou mas pouco fez. Os laterais são-paulinos insistiam com as bolas altas e, vulnerável, o São Paulo, não conseguiu superar o seu próprio desespero. No fim, novamente o time se descontrolou e o volante Maldonado foi expulso.