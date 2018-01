Barbarense derrota Ituano por 2 a 0 O União Barbarense se recuperou e venceu o Ituano por 2 a 0, na noite desta quarta-feira, no estádio Antônio Lins Roberto Guimarães, em Santa Bárbara D´Oeste, pela segunda rodada do grupo 1 do Campeonato Paulista. Na rodada de estréia, o União Barbarense havia sido goleado pelo Guarani, por 4 a 0, enquanto o Ituano ganhou da Ponte Preta por 2 a 1. A partida desta quarta-feira começou movimentada. Tanto que, logo aos 13 minutos, o veterano atacante Gílson Batata foi até a linha de fundo e cruzou na cabeça de Romildo, que abriu o placar para o União Barbarense. Na segunda etapa, em outro cruzamento na grande área do Rio Branco, aos 28, o zagueiro Émerson aproveitou para fazer 2 a 0. Com a desvantagem no placar, o Ituano ainda pressionou o adversário, mas não conseguiu diminuir. No final da partida, os jogadores do time de Itu deixaram o campo reclamando muito da arbitragem de Alex Sander da Rosa Lefeu. Ficha técnica: União Barbarense - Cristiano; Márcio Goiano, Romildo, Emerson e Emerson Ávila; Luciano Santos, Neto (Marcos Alexandre), Marquinhos e Bilu (Rodriguinho); Gilson Batata (Paulinho) e Rivaldo. Técnico - Paulo Comelli. Ituano - André Luis; Bruno (Fabão), Erivélton, Eduardo e Lúcio; Pierre, Everaldo, Elson e Caio (Fernando Gaúcho); Jean Carlos (Andrade) e Tita. Técnico: João Francisco. Gols - Romildo, aos 13 do primeiro tempo; Émerson, aos 28 minutos da segunda etapa. Árbitro - Alex Sander da Rosa Lefeu. Cartão amarelo - Márcio Goiano, Bilu, Lúcio, Rodriguinho e Everaldo. Cartão vermelho - Andrade. Local - Estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara D´Oeste.