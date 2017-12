Barbarense dispensa o zagueiro Élvis A diretoria do União Barbarense anunciou nesta quinta-feira a dispensa do zagueiro Élvis. Ele não vinha sendo utilizado pelo time no Campeonato Paulista e acertou transferência para o Villa Nova-MG. No jogo de domingo, contra a Ponte Preta, a atração do Barbarense deverá ser a entrada do lateral Cléber, contratado junto ao Villareal, da Espanha. O técnico Sérgio Farias pretende utilizá-lo como meia.