Barbarense e América empatam sem gols O União Barbarense desperdiçou uma boa oportunidade de melhorar sua posição no Campeonato Paulista. Jogando na tarde deste domingo no estádio Antônio Lins Guimarães não saiu do 0 a 0 com o América. O resultado deixou o União na 16ª posição com dez pontos, uma posição acima do grupo dos quatro rebaixados. O América foi para 12 pontos e permaneceu na 14ª colocação. O primeiro tempo começou truncado. Ambos os times ficaram um pouco receosos em atacar. Pelo fato de jogar dentro de casa, o União Barbarense tentou um pouco mais o gol, mas sem sucesso. As principais chances aconteceram através das bolas paradas. Aos 25 minutos, o lateral-esquerdo Dickson cobrou uma falta da entrada da área, mas o goleiro André Zandoná conseguiu fazer a defesa. O América respondeu em seguida com Danilo que fez jogada trabalhada com Finazzi, mas não conseguiu concluir. O segundo tempo começou com maior movimentação do ataque do União Barbarense. Aos 15 minutos, o time da casa desperdiçou uma boa oportunidade com André Bocão, que cabeceou na trave. Em meio à pressão adversária, o América tentou escapar nos contra-ataque s puxados por Danilo, mas sem sucesso. Com a proximidade do final da partida, o União Barbarense aumentou a pressão, mas mesmo assim o gol não saiu. O União Barbarense volta a jogar no próximo domingo, contra o Santos, na Vila Belmiro. O América recebe o Mogi Mirim também no domingo.