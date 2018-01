Barbarense e América ficam no 0 a 0 Em um jogo prejudicado pelo gramado muito molhado pela chuva, União Barbarense e América empataram por 0 a 0, na tarde deste domingo, no estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara D´Oeste, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Com o empate, o Barbarense caiu para a quarta colocação do grupo 1, com 4 pontos e saldo de um gol. Já o América segue na liderança, com os mesmos 4 pontos mas o saldo de 4. Os dois times criaram poucas chances. O União Barbarense teve o domínio na primeira etapa, mas o América conseguiu equilibrar na segunda. A grande oportunidade do jogo acabou sendo da equipe visitante, que, aos 44 minutos, quase fez o gol com o atacante Maurício. Na próximo domingo, o Barbarense jogará novamente em casa, contra o Corinthians. Enquanto isso, América enfrentará no mesmo dia o Rio Branco, em São José do Rio Preto.