Barbarense e Ceará ficam no empate O veterano Gilson Batata, de 37 anos, impediu a derrota do União Barbarense para o Ceará, neste sábado à tarde, no Estádio Antônio Lins Guimarães, em Santa Bárbara D´Oeste, pela 6ª rodada da Série B do Brasileiro. Ele marcou de pênalti, aos 35 minutos do segundo tempo, o gol do time paulista no empate por 1 a 1. Com o resultado, o Barbarense chegou ao 12º lugar, com 7 pontos, ainda próximo da zona de rebaixamento. E o Ceará, com 5, é o penúltimo colocado da Série B, na frente apenas do Guarani. Mesmo com vários reservas em campo - os titulares foram poupados para o jogo com o Fluminense, quarta-feira, pela semifinal da Copa do Brasil -, o Ceará foi melhor na partida. Tanto que saiu na frente. Barata abriu o placar aos 33 minutos do segundo tempo. Mas o Barbarense conseguiu reagir rapidamente. Aos 35 minutos, Gilson Batata foi derrubado na área por André Turatto. Ele mesmo cobrou o pênalti e deixou tudo igual.